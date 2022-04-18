Anda Kardeşe Vefa Derneği, Gıda Kolisi Dağıttı

Anda Kardeşe Vefa Derneği ve gönüllüleri hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması için yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda gönüllüler Göksu’nun bazı mahallelerin ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardım kolisi dağıttı.

Ayrıca dernek Koli dağıtımının yanında şehir merkezinde ve Türkoğlu’nda 42 adet 250 TL değerinde A101 kartı da dağıttı.