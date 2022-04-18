Anda Kardeşe Vefa Derneği, Gıda Kolisi Dağıttı
Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuldu.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2022, 14:51 18.04.2022, 14:56
Anda Kardeşe Vefa Derneği ve gönüllüleri hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması için yoğun mesai harcıyor.
Bu kapsamda gönüllüler Göksu’nun bazı mahallelerin ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardım kolisi dağıttı.
Ayrıca dernek Koli dağıtımının yanında şehir merkezinde ve Türkoğlu’nda 42 adet 250 TL değerinde A101 kartı da dağıttı.
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