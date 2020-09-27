Andırın 7. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Kongreye Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Ak Parti Andırın İlçe yönetimi katılım sağladı.

Ak Parti Andırın Eski İlçe Başkanı Yunus Emre Dalkıran bayrağı devrederken yeni seçilecek olan başkana yeni görevinde başarılarını diledi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan yaptığı konuşmada andırın için birçok yatırım yaptık yapmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

Her ilçemize olduğu gibi Andırın’ımıza da yatırımlarımızı yapıyoruz diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasına şu şekilde devam etti.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici konuşmasında kongreler partilerin düğünüdür ve bugünde bizim düğünümüz ifadelerini kullandı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç konuşmasında ak kadrolar olarak Kahramanmaraş ve ilçeler adına yaptıkları yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yaptığı konuşmada Türkiye artık eski Türkiye değil dedi.

Ak Parti Andırın İlçe Başkan Adayı Abdulkadir Kayran yaptığı konuşmada bu bayrağı her zaman ileriye taşıyacağız ifadelerini kullandı.