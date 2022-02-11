Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı!
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kahramanmaraşlı vatandaşların 12 Şubat Bayramını kutlayarak, Andırın’ın milli mücadelede ki önemini anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 10:42 11.02.2022, 12:31
Andırınlıların aktif olarak Kahramanmaraş’ın kurtuluşuna destek verdiğini ifade eden Başkan Doğan, geçmişte yaşanan hadiseleri şöyle anlattı.
İlçedeki 12 Şubat etkinliklerine de değinen başkan doğan, desteklerinden dolayı büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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