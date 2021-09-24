Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'dan ziyaret!

Parke, yol genişletme, Stabilize çalışmalarını yoğunlaştıran Andırın Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından yoğun bir tempo ile çalışmalar devam ederken Başkan Doğan ise bu çalışmaları yerinde inceliyor.

Son olarak Gökçeli ve Tatarlı Mahallelerindeki yol yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Doğan, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı.

Yörede yaşayan vatandaşlarla da sohbet eden Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, talepleri not ederek, çözüm aşamasında yardımcı olmaya gayret edeceklerini belirtti.