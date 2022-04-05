Andırın Belediyesi Çalışmalara Hız Verdi

Özellikle Yol genişletme, Parke döşeme, Çaylama, Menfez atımı gibi hizmetlerine hız veren Andırın Belediyesi ekipleri mahallelerin sorunlarını çözmek için süratle çalışıyor.

Çalışmaları yerinde de inceleyen Andırın Belediye Başkanı Ahmet, yöre insanlarıyla da bir araya gelerek hizmet noktasında istişarelerde bulunuyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler alan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan yaptığı açıklamasında şunları kaydetti.

“ Öncelikle Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum, bilindiği gibi bu yıl ilçemizde yoğun kış şartları yaşadık, yarım kalan hizmetlerimize yeniden başlıyoruz, Mahallelerimizdeki sorunlara neşter vurmaya devam ediyoruz, bu kapsamda Tufanpaşa, Camuzluk, Yeşilova, Akçakoyunlu, Alameşe ve Kabaağaç Mahallelerimizde Parke Döşeme, Menfez Atımı, Yol Genişletme, Çaylama ve birçok altyapı hizmetlerimize başladık, en kısa sürede bunları tamamlayıp diğer mahallelerimizdeki çalışmalarımıza odaklanacağız, Sorunsuz mahallemiz kalmayana dek hızlı bir şekilde gayret gösterip vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunacağız.” Dedi.