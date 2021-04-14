Andırın Belediyesi her zaman öğrencilerin yanında!
Andırın Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, 8. ve 12. sınıflara yönelik düzenlenen deneme sınavlarında ilk 10’a giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2021, 11:19 14.04.2021, 13:15
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ın yapmış olduğu çalışmalardan birisi de öğrencilerin bu zorlu dönemle deneme sınavları oldu.
Bu kapsamda Başkan Doğan yapılan deneme sınavında ilk 10’a giren öğrencileri makamında ağırladı.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Doğan, onlara çeşitli hediyeler ve başarı belgelerini takdim etti.
Başkan Doğan son olarak öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.
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