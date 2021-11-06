Andırın belediyesi ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor

Andırın Belediyesi tarafından son dönemde doğal güzelliklere önem verilirken ilçenin her noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Doğanın korunması için gerekli önlemlerin alındığı bölgelerde kış aylarına girdiğimiz şu günlerde çok güzel görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle renk cümbüşünün yaşandığı bu görüntüler Kahramanmaraş’ın Karadeniz Bölgesi diye adlandırılan Andırın ilçesine ait.

Öte yandan bu güzel görüntülerin ortaya çıkması yayla turizmiyle Andırın ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

En önemli tanıtım kaynağı olan yayla turizminde muhteşem doğası ve havasıyla başkonuş yaylası ile sersem ve yavşan yaylası da ilçede tanıtımında büyük öneme sahip.