Andırın Belediyesi ilçenin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor

Doğa Harikası olan Andırın’da yenilikler günden güne artmaya devam ederken ziyaretçilerin uğrak noktası olan Andırın’ın meşhur 4 minareli asma köprü yanındaki sosyal tesislerde dinlenme ve temel ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.

İnşaatı devam eden sosyal tesislerde incelemelerde bulunan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan “asma köprümüze ilginin yoğun olduğunu biliyoruz ve bu yüzden burada ihtiyaç duyulan tesisi yapmak için çalışma başlattık” diye konuştu.