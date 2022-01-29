Andırın Belediyesi kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor!
Andırın Belediyesi, ilçe de 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2022, 11:33 29.01.2022, 11:45
Andırın Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda aldığı önlemleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte uygulamaya başladı.
Ekipler artan kar yağışı ile birlikte yolların ulaşıma kapanmaması için 3 vardiya olarak 24 saat görev yapıyor.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde 120 personel,40 adet iş makinesi (Greyder, JCB ,Loder, 4x4Traktör ve Kamyon) ile vatandaşların günlük hayatlarının aksamaması için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Namaz Vakti 29 Ocak 2022
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|Güneş
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|Akşam
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Puan Durumu
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|P
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|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
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|22
|34
|9. Gaziantep FK
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|32
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|31
|11. Kayserispor
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|31
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|27
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|27
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|22
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|O
|P
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|45
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|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
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|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11