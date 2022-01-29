Andırın Belediyesi kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor!

Andırın Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda aldığı önlemleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte uygulamaya başladı.

Ekipler artan kar yağışı ile birlikte yolların ulaşıma kapanmaması için 3 vardiya olarak 24 saat görev yapıyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde 120 personel,40 adet iş makinesi (Greyder, JCB ,Loder, 4x4Traktör ve Kamyon) ile vatandaşların günlük hayatlarının aksamaması için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.