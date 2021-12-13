Andırın Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ediyor

Önce ki gün Kahramanmaraş merkezde faaliyet gösteren, Kahramanmaraş Dostluk Grubu Derneği üyeleri Hayır Çarşısı’nda vatandaşların temin edebilmesi için giyim eşyalarını Andırın Belediye Başkanı ve ekibine ulaştırdı.

Kahramanmaraş Dostluk Grubu Derneği Başkanı Abdurrahman Akbaba ve yönetim kurulu üyeleri topladıkları eşyaları tek tek taşıdı ve Hayır Çarşısı’nda vatandaşların temin etmesi için dilekte bulundu.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’da “Değerli misafirlerimize bu anlamlı davranışları nedeniyle çok teşekkür ederiz” sözlerine yer verdi.