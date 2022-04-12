Andırın Belediyesi sosyal destek kartı dağıtımı gerçekleştirdi!

Ramazan ayında bu kez ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi değil, gönüllerince alışveriş yapabilecekleri alışveriş kartları verilmesi planlandı.

İçerisinde 500 tl bulunan sosyal destek kartı ilçede bulunan 57 mahallede dağıtım çalışmaları devam ediyor. şu ana kadar 2 bin kişiye ulaşan kart sayısıyla birlikte yine vatandaşlar destek kartından yararlanabilmek için andırın belediyesine başvuru yapabilecekler.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan “büyükşehir belediyemizle birlikte iş birliği içerisinde ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailere ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.