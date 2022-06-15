Andırın Belediyesi sosyal tesis projelerinin yapımına hız verdi!
İlçenin turizm noktasında tanıtılması adına çalışmalarına devam eden Andırın Belediyesi Kargaçayırı Mahallesi Halbur Mevkiinde Bungalov evleri ve sosyal tesis binalarının yapımına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2022, 15:43 15.06.2022, 18:43
İçerisinde 8 adet bungalov evi, çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş parkurları, kafe ve restorandan oluşan turizm alanın inşaatında konuşma yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan “İlçemizin turizm alanında gelişmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.
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