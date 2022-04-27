Andırın Belediyesi, vatandaşları iftar sofrasında bir araya getirdi!

Andırın Başkanı Ahmet Doğan’ın organizasyonuyla Hükümet konağı önünde düzenlenen iftar programına Başkan Doğan’ın yanı sıra, TBMM içişleri komisyon başkanı ve ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Katılım sağladı.

İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Ramazan ayının maneviyatı ve bereketi paylaşıldı.

iftar programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Celalettin Güvenç ile binlerce vatandaşımız katıldı.

iftara katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ahmet Doğan, “Bu mübarek Ramazan ayında sizlerle birlikte olmanın ve iftar açmanın huzurunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu birlik ve beraberliğimiz devam edecektir” diye konuştu.