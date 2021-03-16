Andırın Belediyesi’nden bir yenilik daha!
Andırın Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan beton parke taşı üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2021, 09:39 16.03.2021, 14:44
Belediye Başkanı Ahmet Doğan seçildiği günden itibaren ilçedeki vatandaşların isteklerine karşılık verebilmek adına çalışma başlattı.
Özellikle köy yollarındaki yolun yazın toz kışın ise çamurlu olması sebebiyle çalışmalarının hızlanmasını sağlayan Belediye Başkanı Ahmet Doğan, belediye bütçesine daha uygun olduğu için beton parke taşı üretim tesisi kurdu.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Doğan, “göreve geldikten sonra ilçedeki en önemli eksiklerimizden birisi olan beton parke taşı üretim tesisini faaliyete geçirdik, bu sayede maliyeti de daha aza düşürdük” ifadelerine yer verdi.
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