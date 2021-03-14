Andırın Belediyesi’nden bir yenilik daha

“Siz de bu hareketin bir parçası olun ve mutluluğun yolu paylaşmaktır” sloganlarıyla yola çıkan andırın belediyesi yardıma muhtaç ailelere katkı sağlıyor.

Vatandaşlarla bir işbirliği yapan andırın belediyesi, kullanmadıkları ürünleri getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Andırın Belediyesi, Başkan Ahmet Doğan “birçok il ve ilçede olan bu çalışmayı vatandaşlarımızın desteğiyle birlikte açmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.