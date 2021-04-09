Andırın Belediyesinden Eğitime Tam Destek
Andırın Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, 8. ve 12. Sınıflara Yönelik Deneme Sınavı Yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 15:38
İlçe genelindeki tüm 8. ve 12. sınıflara yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) denemesi gerçekleştirildi.
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulun da denemeye katılan öğrencileri ziyaret ederek, başarılar diledi.
Öğrencilere moral desteğinde bulunan Başkan Doğan, konuşmasında Andırın Belediyesi olarak öğrencilerimize yönelik eğitim desteklerinin süreceğini belirtti. “Planlı, düzenli, disiplinli ve kararlı bir şekilde ders çalışan bütün öğrenciler hedeflerine ulaşacaktır. Her ihtiyaçlarında öğrencilerimizin yanındayız. Umut ediyoruz ki deneme sınavları öğrencilerimizin başarısına katkı sağlayacak." dedi.
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