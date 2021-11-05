Andırın Belediyesinden üniversite öğrencilerine destek!

Andırın Belediyesi, bu yıl Andırın’a üniversite için gelen öğrencilere destek olmak amacıyla ısınmalarını sağlamak için yakıt olarak kışlık odun dağıtımı gerçekleştirdi.

25 eve 25 ton kışlık odun dağıtımı gerçekleştiren ekiplere Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’da katıldı ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin bu destek karşısında yüzlerinde tebessüm oluştu.

Öğrencilere sürekli destek olmaya devam edeceklerini belirten Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan yaptığı açıklama da şunları söyledi.

Doğan “bu yıl ilçemize üniversite için gelen öğrencilerimize destek olmayı düşündük ve bu kapsamda 25 eve 25 ton kışlık odun dağıtımı gerçekleştirdik. Biz Andırın Belediyesi olarak her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.