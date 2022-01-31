Andırın Belediyesinin kâr mesaisi gece gündüz sürüyor

Öte yandan Belediye ekipleri, ilçe genelinde 120 personel,40 adet iş makinesi(Greyder, JCB ,Loder, 4x4Traktör ve Kamyon) ile vatandaşların günlük hayatlarının aksamaması için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele eden ekipleri gece gündüz demeden ziyaret eden Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi ve çeşitli ikramlarda bulundu.