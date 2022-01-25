Andırın Belediyesinin kâr mesaisi gece gündüz sürüyor
Geçen hafta Salı gününden itibaren İlçe Merkezî ve 50 mahalleyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 11:11 25.01.2022, 11:13
İlçe Merkezinde 50-100 santimi bulan Kâr, ulaşımda da hayatı felç etti.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Andırın Belediyesi Ekipleri de adeta teyakkuza geçerek kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan yaptığı açıklamasında şunları kaydetti.
"Değerli hemşehrilerim, yoğun kar yağışı devam ediyor. Bugünde devam etmesi bekleniyor. Ekiplerimiz yollardalar ancak yağışın yoğun ve tipili olması nedeniyle açılan yollar kısa sürede tekrar kapanıyor. Bu nedenle mecbur kalmadıkça araçla yola çıkmamanız rica olunur.
Yolda kalan hemşehrilerimiz ise bizleri, arkadaşlarımızı ve belediye garajına ait 0344-5612353 nolu telefonu arayabilirler." Dedi.
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