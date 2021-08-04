Andırın Bostanlı’nın ulaşım sorunu çözüldü!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın’ın kırsal mahallelerinden Bostanlı’da ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. 1 kilometrelik yeni güzergahın açıldığı mahallede asfalt ve parke çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki eksiklikleri bir bir gideriyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Andırın’ın Bostanlı Mahallesi’nde bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Mahalle içi ulaşımın kolaylaştırılması için 1 kilometre uzunluğunda yeni bir güzergâh açılırken, 4 bin metrekarelik kilit parke uygulaması da gerçekleştirildi. Genişliği 8 metreye çıkarılan yolda yapılan sıcak asfalt çalışmasıyla bölgede kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Mahalle Muhtarı Yasin Çalık yaptığı açıklamada, “Mahallemizde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bir yandan sıcak asfalt ekipleri çalışıyor, bir yandan kilit parke döşeniyor. Bu çalışmalardan dolayı Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve tüm emeği geçenlere mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.