Andırın'da 50 bin metrekarelik rekreasyon alanı tamamlanıyor
Şehrin hemen her ilçesine yeni sosyal tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Andırın’daki Millet Bahçesi çalışmalarını da tamamlıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her ilçesine çok fonksiyonlu “Millet Konakları” ve birçok donatı barındıran “Millet Bahçeleri” kazandırıyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesinde tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Millet Konağı’nın ardından, bir süre önce yapımına başlanan Millet Bahçesi projesinde de sona gelindi. İlçenin Minareli Asma Köprü mevkiine yapımı gerçekleştirilen 50 bin metrekarelik tesis, kısa süre içinde hizmete açılacak. Betonarme uygulamaların ardından bitkilendirme, zemin, aydınlatma ve kent mobilyaları ile oyun grupları montajları gerçekleştirilen tesis birçok sosyal donatı barındırıyor. Bölgenin coğrafyasına uygun ağaç ve bitkilerin toprakla buluşturulduğu tesis, kafeterya, spor sahaları, yürüyüş yolları ve oyun gruplarıyla çeşitli aktivitelerin yapılmasına olanak tanıyacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım kapsamında açık otopark alanı da oluşturulacak.
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