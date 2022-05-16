Andırın'da kilit parke ile çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor!
Andırın Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projelerle ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2022, 13:36 16.05.2022, 19:15
Andırın Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projelerle ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Özellikle köy yollarının yazın toz kışın ise çamurlu olması sebebiyle çalışmalarını hızlandıran Belediye Başkanı Ahmet Doğan, daha kapsamlı yeni beton parke taşı üretim tesisi kurdu.
Yılda 10 ay boyunca üretim yapılacak tesiste üretilen parkelerle daha fazla yola çalışma yapılabilecek.
Andırın belediyesi ayrıca parke yapımında kullanılacak kumları da kendi tesisinde çıkartacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Doğan, “Tesislerimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Milletimize hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.
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