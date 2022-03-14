Andırın ilçesinde kar yağışı ile kartpostallık görüntüler

İlçe merkezi, Halbur Yaylası, Kesik ve Kargaçayırı barajları yağan kar ile birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Yayla turizmiyle ünlü Andırın ilçesinde Başkonuş ve Sersem Yaylası da ziyaretçilerin uğrak noktaları oluyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ın direktifleri doğrultusunda turizme engel olunmaması amacıyla ekipler gece gündüz demeden çalışarak yolların açık tutulmasını sağlıyor.