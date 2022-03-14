Andırın ilçesinde kar yağışı ile kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ta kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Andırın ilçesinin merkezi ile yüksek kesimlerinin eşsiz güzelliği, dron kamerasına yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 16:34 14.03.2022, 17:07
İlçe merkezi, Halbur Yaylası, Kesik ve Kargaçayırı barajları yağan kar ile birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Yayla turizmiyle ünlü Andırın ilçesinde Başkonuş ve Sersem Yaylası da ziyaretçilerin uğrak noktaları oluyor.
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ın direktifleri doğrultusunda turizme engel olunmaması amacıyla ekipler gece gündüz demeden çalışarak yolların açık tutulmasını sağlıyor.
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