Andırın'lı miniklere Büyükşehir’den güvenli okul yolu
Büyükşehir Belediyesi, Andırın’ın kırsal mahallelerinden Altınyayla İlköğretim Okulu’na ulaşım sağlayacak yeni bir yürüyüş yolu inşa ediyor. Yapılan çalışmayla, grup yolu üzerinden okula giden öğrencilerin güvenliği sağlanacak.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2021, 17:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi’nde yeni bir yürüyüş yolu inşa ediyor. Yapılan çalışmayla mahalleden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yer alan Altınyayla İlköğretim Okulu’na ulaşım kolaylaşacak. Daha önce Akgümüş Grup Yolu olarak bilinen ana arter üzerinde yürümek zorunda kalan miniklerin güvenliği de sağlanmış olacak. Çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Yunus İslamoğlu, ihtiyaçlarının ve taleplerinin titizlikle incelendiğini ve hızla karşılandığını ifade etti.
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