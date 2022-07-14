Andırın Millet Konağı’nda Mevlana İdris’in Adı Yaşatılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’a kazandırılan ‘Mevlana İdris Millet Konağı’nda incelemelerde bulundu. Programda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti il ve ilçe teşkilatı mensupları da yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör, Mevlana İdris Millet Konağı’nda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da ilgililerden bilgiler aldı.

Mevlana İdris Millet Konağı

Andırın’da hayata geçirilen Millet Konağı’na Mevlana İdris’in adının verildiğini ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Andırın Millet Konağı’mıza geçtiğimiz günlerde rahmet – i rahmana uğurladığımız, hemşehrimiz Mevlana İdris Zengin’in ismini verdik. Bu konakta artık onun ismini yaşatacağız. Bu vesileyle bir kez daha Mevlana İdris kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine de baş sağlığı diliyorum” dedi.

Andırın’a Hayırlı Olsun

Başkan Hayrettin Güngör, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimize Millet Konağı konseptinde sosyal tesis kazandırmaya gayret ediyoruz. Bugün de Andırın Mevlana İdris Millet Konağı’nda incelemelerde bulunduk. Burada hem çocuklarımıza, hem gençlerimize hem de yetişkin vatandaşlarımıza yönelik alanlar oluşturduk. Paydaş kurumlarımızla birlikte Millet Konaklarımızda hemşehrilerimize yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. İnşallah her geçen gün bu mekânların işlevselliği daha da artacak. Andırın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Andırınlı tüm hemşehrilerimizi Mevlana İdris Millet Konağı’mıza davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’da inşa edilen Millet Konağı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Gerçekten farklı yaş gruplarından vatandaşlarımızın gelerek istifade edebileceği bir mekân olmuş. Evlatlarımızın gelip ders çalışabileceği ve kendilerini geleceğe hazırlayabileceği bir yapının oluşturulması bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Andırın’a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.