Andırın ve Pazarcık’ta yol yatırımları sürüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın ve Pazarcık ilçelerinde ulaşım yatırımları kapsamında yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinden ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Andırın ve Pazarcık ilçelerinde bir dizi yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Andırın ilçesine bağlı yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğa sahip Boztopraklı – Bulgurkaya yolunda asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışma gerçekleştirilen diğer bir adres olan Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Kocadere Mahallesinde ise toplamda 7,5 kilometre uzunluğa sahip yolda asfalt sathi kaplama uygulamaları devam ediyor.
Mahalle Yolumuz Büyükşehir’le Yenileniyor
Büyüknacar Kocadere Mahalle Muhtarı Müslüm Belveren çalışmalara ilişkin, “Çalışma gerçekleştirilen yol, bölge mahalleleri tarafından oldukça aktif olarak kullanılmaktaydı. Ancak deforme olduğu için ulaşımda aksaklıklar oluyordu. Durumu Büyükşehir Belediyemize ilettik. Onlarda sağ olsun hemen yolumuzu yenilemek için çalışmalara başladılar. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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