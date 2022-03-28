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Andırın’a 200 Milyon TL’lik Yatırım

Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Tirşik Şöleni’ne katılan Başkan Güngör, “Andırın’da önümüzdeki iki yıl içerisinde 200 Milyon TL’ye yakın yatırımı hayata geçireceğiz. Böylece hem ilçemizin hem de şehrimizin katma değerini artırmış olacağız. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 28.03.2022, 16:39 28.03.2022, 18:47

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Tirşik Şöleni’ne katıldı. Kültür Park’ta düzenlenen etkinlikte Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Etkinlikte, Kahramanmaraş’ın coğrafi işaret tescilli çorbası olan Tirşik Çorbası pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Yöresel halk oyunları ekibi de etkinlikte sergiledikleri halk danslarıyla katılımcılardan alkış aldı.

Kültür Birleştirici Gücümüz

Etkinlikte konuşan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle bu güzel etkinliği düzenleyen Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür ederim. Daha önceki senelerde çok defa geleneksel Tirşik Şöleni etkinliğimize katıldım ancak bir süredir pandemi dolayısıyla bir araya gelemiyorduk. Bu etkinlik sadece Andırınlıları değil şehrimizin tüm unsurlarını bir araya getiriyor. Geleneklerimize, göreneklerimize ve kültürümüze gösterdiğimiz saygının bizleri millet yapan en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür organizasyonların çok önemli olduğuna inanıyorum. Kendi yöremizin değerlerine sahip çıkmamız için çok önemli organizasyonlar düzenleniyor. Geleneksel olarak düzenlenen Tirşik Şöleni de bunlardan bir tanesi. Medeniyet inşası noktasında bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

13.Tirşik Şöleni

Başkan Hayrettin Güngör, “Bir topluluğun millet olabilmesi noktasında kültür ve sanat son derece önemli bir rol oynuyor. Burada İskender Pala’nın bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. İskender Pala hocamız, ‘Milletleri, savaşlardaki mağlubiyetleri değil, kültür ve sanattaki mağlubiyetleri yok eder’ diyor. Kadim bir medeniyetin ve ecdadın torunları olarak kültürümüzü ve sanatlarımızı yaşatarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Kahramanmaraş olarak kültür ve sanatta çok önemli bir potansiyele ve alana sahibiz. Tarihçilerin ifadelerine göre Kahramanmaraş’ımızın yaklaşık 10 bin yıllık geçmişi bulunuyor. Dolayısıyla dünyada birçok şehre nasip olmayan tarihi, kültürel ve doğal mirasa sahibiz. Yine mutfak kültürü açısından sayamayacağımız kadar değerli ürünlerimiz, yerel lezzetlerimiz bulunuyor. Tirşik de bunlardan bir tanesi. Yıllardır süregelen bu etkinliğimiz sayesinde bugün hep bir aradayız. Bu kültürümüzü yaşatan başta Andırınlı hemşehrilerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bir de Tirşik’e çok benzeyen ve Göksun’da bolca yetişen Çiriş’imiz bulunuyor. İnşallah Çiriş’in de tescilini alıp şehrimize kazandıracağız” dedi.

Turizm Altyapısını Güçlendireceğiz

Önümüzdeki iki yıl içerisinde Andırın’a yapılacak yatırımlarla ilgili bilgileri de paylaşan Başkan Güngör, “Her bölgemizin kendine özgü artıları bulunuyor. Özellikle yaz turizmi açısından şehrimiz için çok değerli olan Andırın’ın turizm altyapısını güçlendirme noktasında çok ciddi çalışmalar hayata geçiriyoruz. Andırın’da önümüzdeki iki yıl içerisinde 200 Milyon TL’ye yakın yatırım gerçekleştireceğiz. Böylece hem ilçemizin hem de şehrimizin katma değeri artmış olacak. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #Aksu Tv #Andırın #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
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