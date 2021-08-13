Andırın’a 65 Milyon TL’lik Yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve meclis üyelerinin de yer aldığı program, AK Parti ilçe teşkilatı ziyareti ile başladı. Teşkilatla gerçekleşen görüşmenin ardından, ilçe kaymakamlığı ziyaret edilirken, heyetin bir sonraki adresi ise ilçe belediyesi oldu. Daha sonra ilçedeki muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımları değerlendirerek, “Andırın turizm potansiyeli son derece yüksek, şirin bir ilçemiz. Yeniden ilçelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelelim, talepleri alalım, muhtarlarımızla buluşalım istedik. Hem zor bir coğrafyaya sahip olması hem de dağınık yerleşim alanları sebebiyle Andırın’ımızda önceliğimiz ulaşım ve içmesuyu yatırımları oldu” ifadelerini kullandı. Cuma namazı ardından Büyükşehir Belediyesi’nin aşure ikramı etkinliğine katılan heyet, ziyaretlerini proje alanlarını inceleyerek ve esnaflarla görüşerek tamamladı.

Ulaşım Altyapısı Güçlendi

Bölgedeki ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimizde ilk işimiz şehrimizdeki öncelikleri tespit etmek oldu. Ulaşımsız ve su altyapısı olmayan yerleşim yerimiz kalmasın istedik. Andırın özelinde 2019 - 2020 yılı içerisinde 33 Milyon TL yatırım yaptık. Andırın için meclis üyelerimiz, milletvekilimiz ve belediye başkanımızla önceliklere karar verdik. Bu yıl ile birlikte toplam yatırımımız 65 Milyon TL’ye ulaşacak. 2 yılda ağırlıklı olarak yol çalışması yaparak 22 mahallemizin asfaltını yaptık. Toplamda 110 kilometrenin üzerinde yaptığımız çalışmayla, kesintisiz ulaşım sağladık. Sadece bu yıl 18 mahallemizin daha ulaşım sorununu hamdolsun çözdük. Köprüler, yeni yollar ve menfezlerle ulaşım ağını güçlendirdik. Bunlar bir plan ve program dâhilinde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Talepler Bir Bir Karşılanıyor

Konuşmasının devamında hayata geçen yatırım miktarına dikkat çeken Başkan Güngör, ü“Andırın’ımızda Kışla Bahçesi’ndeki çevre düzenlemesini hamdolsun tamamladık. Millet Konağı’nı da tamamladık ve yakında hizmete açılacak. Bunun yanı sıra 14 mahallemizin içmesuyu ihtiyacı çözüldü. Bu sene içinde inşallah 14 mahallemizde daha su altyapısı tamamlanmış olacak. Arıtma Tesisi ve Geben hamdolsun bitti. Andırın Millet Bahçesi’ni de yakında bitireceğiz. Sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç yılda hayata geçirdiğimiz yatırım 65 Milyon TL’lik toplam yatırım miktarı var. Bunu her geçen yıl artıracağız” diye konuştu.

Yatırımlar Artıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 2021 Yatırım Programı’nda öngörülen rakamın üzerinde bir yatırım gerçekleştiğini ifade ederek, “İki yıldır tüm dünyada sarsıcı etkisi olan Covid-19 pandemisi, bizleri de etkiledi. Artık yeni bir dönem yaşıyoruz. Tüm dünya bu noktada sorunlar yaşarken, hamdolsun Türkiye’miz süreci son derece başarılı yürüttü. Geçtiğimiz iki yılda yaklaşık 300 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Yalnızca bu sene iki yılda yapılan yatırımı ikiye katlayarak 600 milyon TL yatırım öngördük, ancak öngörümüzün üstünde 700 Milyon TL bir yatırımı şu anda gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda, Avrupa Birliği’nin mülteciler için ayırdığı fondan 1 Milyar TL bir kaynak elde ettik. Bu paranın yüzde 50’si hibe, diğer yarısı da uzun vadeli kredi. Bu bizim için çok büyük bir kaynak oldu. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza ve kurumlarımıza kahraman şehrimize gösterdiği ayrıcalık için teşekkür ediyorum” dedi.