banner86

banner85

Andırın’a Yeni Terminal İnşa Edilecek

Andırın Belediye Başkanı Doğan ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Andırın Millet Konağımızı tamamladık. Yenilediğimiz Kışla Bahçesi büyük beğeni kazandı. Millet Bahçemiz tamamlanmak üzere. İlçemizde altyapı yatırımlarımızı bu yıl da sürdürüyoruz. Yeni yol yatırımlarımız olacak. Eskiyen otobüs terminalini de yeniliyoruz. İlçemize yakışır, modern bir terminal binası kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 09:42
Andırın’a Yeni Terminal İnşa Edilecek

Andırın Belediye Başkanı Doğan ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Andırın Millet Konağımızı tamamladık. Yenilediğimiz Kışla Bahçesi büyük beğeni kazandı. Millet Bahçemiz tamamlanmak üzere. İlçemizde altyapı yatırımlarımızı bu yıl da sürdürüyoruz. Yeni yol yatırımlarımız olacak. Eskiyen otobüs terminalini de yeniliyoruz. İlçemize yakışır, modern bir terminal binası kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulundu. İlçede 2019 – 2021 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra Büyükşehir’in 2022 Yatırım Programı ile ilgili de istişarelerde bulunuldu. Fen İşleri Dairesi Başkanı Sinan Çeçen, Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir ve KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, ilçede devam eden ve başlatılan yatırımlarla ilgili sunum yaptı.

60 Milyon TL’lik Yatırım Tamam

Andırın’da 2019 – 2021 yılları arasında 60 Milyon TL’lik yatırımın hayata geçirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimiz günden itibaren bir program dâhilinde tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tabi her bir yerleşim yerimizin ihtiyacı farklı oluyor. Her zaman ifade ettiğim gibi ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Yerel yönetimler olarak bizler sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Paydaş kurumlarımız ve muhtarlarımızla istişareler neticesinde ilçemizin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre bir bir karşılıyoruz. 2019 – 2021 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi olarak Andırın ilçemizde 60 Milyon TL’lik yatırımımız oldu. İnşallah bu yıl yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Millet Bahçesi Tamamlanmak Üzere

Andırın’da alt ve üstyapı yatırımlarının artarak devam edeceğini de vurgulayan Başkan Güngör, “Andırın’da bir dizi alt ve üstyapı yatırımı gerçekleştirdik ve yeni çalışmalarımız da devam ediyor. İlçemizde yaklaşık 55 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ettik. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde Andırın’ın kanalizasyon altyapısı da SUKAP’a dâhil edildi. 85 Milyon TL’lik yeni altyapı yatırımımıza da başlıyoruz. Ayrıca ilçemizde pek çok mahalle ve grup yolunu yeniledik. İnşallah bu yıl içerisinde de önemli yol yenileme çalışmalarımız olacak. Hedefimiz Andırın ilçemizdeki ulaşım standardını daha da yükseltmek” dedi.

Otobüs Terminali Müjdesi

Konuşmasının devamında Andırın ilçesi için önemli bir müjdeyi de paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçemizde üst yapıda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Andırın Millet Konağı’nı tamamladık. Kışla Bahçemizde yenileme çalışmalarını tamamladık.

Andırın Millet Bahçesi’nde ise çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah kısa süre içerisinde Millet Bahçemizi hemşehrilerimizle buluşturacağız. Andırın İlçe Terminali mevcut haliyle ihtiyacı karşılamıyor. Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Andırın ilçemize yeni bir terminal binası kazandırıyoruz. Hemşehrilerimize ve esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

#Andırın Belediye Başkanı Doğan #Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör #andırın millet konağı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19