Andırın’da 1000 adet çam fıstığı fidanı toprakla buluşturuldu
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Yanan Ormanlar Küllerinden Doğuyor" projesi kapsamında Andırın Gökahmetli Mahallesi Maltepesi Mevkiinde 4 Hektarlık alanda Yaklaşık 1000 adet Çam Fıstığı Fidanı toprakla buluşturuldu.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 17:17 22.03.2022, 18:48
Fidan dikimi etkinliğine Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Andırın Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Dayısoylu, Ilçe Jandarma Bölük Komutanı J. Yüzbaşı İbrahim Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gonca Çömez, Daire Amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalar yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve ekibi fidan dikimine katkı sağlayarak doğa dostu belediye olmaya devam etti.
Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından programda çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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