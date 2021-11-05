Andırın’da ceviz fidanı dağıtım töreni düzenlendi!

Proje kapsamında fidan bedelinin % 50‘lik kısmı Bakanlık tarafından ve %50'si de çiftçiler tarafından karşılanan Maraş-18, Fernor ve Chandler çeşitleri olmak üzere, toplam 3750 adet Ceviz fidanı, Andırın İlçe Müdürlüğü tarafından 84 üreticiye dağıtıldı.

Yapılan dağıtım törenine Andırın Belediye Başkanı Ahmet DOĞAN, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, İl Müdür Yardımcısı Salih İNAN, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim KARGI, Andırın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur ADSAY, Andırın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Sinan DAYISOYLU, Andırın Ziraat Odası Başkanı Mehmet SARIBIYIKOĞLU, teknik personeller, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

Bektaşlı Mahalle Muhtarı Ali CINCIK, Andırın Ziraat Odası Başkanı Mehmet SARIBIYIKOĞLU, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT ve Andırın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur ADSAY’ın programa yönelik yaptıkları konuşmaların ardından Andırın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Tekniker Ali DALKIRAN tarafından Ceviz fidan dikim teknikleri, bakım ve budama konularında üreticilere bilgilendirmeler yapıldı. Tören üreticilere ceviz fidanı dağıtılmasıyla sona erdi.