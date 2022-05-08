Andırın’da Çiğşar kirazı çiçek açtı!
Baharın en güzel dönemlerinin yaşandığı ve doğada yeşilin her tonunun görüldüğü şu günlerde, ünü yurt dışına taşmış meşhur Çiğşar kirazları da kar gibi çiçekleriyle bu görsel şölene katıldılar.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2022, 12:00 08.05.2022, 13:50
Bu enfes manzaralar Andırın Belediyesi tarafından görüntülendi.
Bu sene havaların güzel gitmesiyle kiraz ağaçlarında çiçeklenmenin meyve verimine olumlu yansıyacağı tahmin ediliyor.
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