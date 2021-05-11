Andırın’da iki yol daha tamamlandı
Büyükşehir Belediyesi, Andırın Kerimler Obası Grup Yolu ile Başdoğan – Çınar Obası arasında ulaşım sağlayan arteri yeniledi. Çalışmalar kapsamında 13 bin 500 metrekare parke kullanıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Mahalle yollarından grup yollarına, altyapıdan meydan ve çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda yapılan çalışmalar vatandaşların beğenisini kazanıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler Andırın’daki önemli çalışmaları tamamladı. Beşbucak Mahallesi Kerimler Obası Grup Yolu yenilendi. Bölgede 9 bin metrekare parke çalışması gerçekleştirildi. Ardından ekipler Başdoğan Mahallesi ile Çınar Obası arasında ulaşım sağlayan yolu da yeniledi. Burada da 4 bin 500 metrekare parke kullanıldı.
13 BİN 500 METREKARE PARKE
Andırın ilçesinde tamamlanan çalışmalar ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tam kapanma sürecinde de çalışmalarımızı daha da artırdık. Bu kapsamda Andırın ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun kullandığı Kerimler Obası Grup Yolu ile Başdoğan – Çınar Obası arasında ulaşımı sağlayan arteri tamamen yeniledik. Çalışmalarımız kapsamında 13 bin 500 metrekare parke kullanıldı. Andırın ve tüm ilçelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” denildi.
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