Andırın’da İkindi Yazıları Konuşuldu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri ilçelerde de devam ediyor. Bu kapsamda Andırın’da, Yazarlar Atıf Bedir, Duran Boz, Yunus Develi ve Mevlana İdris’in katılımıyla İkindi Yazıları Özel Oturumu gerçekleştirildi. Şehit Yasin Höbek Ortaokulu konferans salonundaki programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Genel Sekreter Dr. Rüstem Keleş, İlçe Kaymakamı İbrahim Gümüş, Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan ile sanatseverler katıldı. Pandemiyle alakalı tüm tedbirlerin alındığı özel oturumda, Andırın Postası, Esra Yazıları gibi edebi eserlerin, “İkindi Yazıları” Dergisi’ne giden serüveni incelendi.

Macera Andırın’da Başladı

İkindi Yazıları ile ilgili tecrübe ve hatıralarını anlatan Duran Boz, Andırın’ın edebi hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Boz, “İkindi Yazıları” vaktin en bereketlisinin en övgüye mazhar olanının bir harekete ve fikre isim olarak seçilmesiyle doğmuştur. Andırın Postası isimli bir gazetede İkindi Yazıları isimli bir köşe yazılıyor, adından sıklıkla söz ettiren, edebiyat çevrelerinde anılan iki güzel insanın emeği olarak hayatını devam ettiriyor” diye konuştu.

Onlar Eğitilmiş Bir Nesildi

İkindi Yazıları’nın ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Kamil Aydoğan, Feramiz Aydoğan ve Nedim Ali hakkındakonuşan Yazar Atıf Bedir, “Kahramanmaraş’ta bizden önceki Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu gibi büyüklerin geleneğini devam ettirmek adına, Kamil Aydoğan, Feramiz Aydoğan ve Nedim Ali ne kadar mahalli gazete varsa Sanat ve Edebiyat köşesini yazmak gayretlerini sürdürmeye çalışmışlar. Bu geleneği sürdüren kuşak, Kahramanmaraş’tan ayrılsa bile arkalarından bunları devam ettirecek, bu hassasiyeti taşıyabilecek bir neslin de eğitilmesine vesile olmuşlar. İşte Atıf Bedir olarak kullandığım takma adım, Nedim Ali tarafından bana verilmişti. Aramızda böyle bir bağ ve edebiyat mesuliyeti şuuru vardı” dedi.

Hikâyemiz Var

Yazar Yunus Develi ise yazım hayatındaki İkindi Yazıları’nın önemini şu sözlerle anlattı: “Var olmak hikâyesi olmakla başlar. Bizim de elbette bir hikâyemiz var. Benim yazı maceram da bizim birbirimize bağlanmış bu hikâyemizin bir parçası. Eğer ikindi yazılarıyla karşılaşmamış olsaydım benim hikâyem bugün ne halde olurdu bilmiyorum.” Yazar Mevlana İdris ise, “Müstakil olarak İkindi Yazıları çıkmadan önce, ağabeyim beni yazı hayatıma Andırın Postası’nda profesyonel olarak başlattı. İkindi Yazıları’nın çok temel üç hususu vardı;ilkesellik, fikir hürriyeti ve samimiyet. Bu ilkelerimizle çok zor günler geçirsek de asla edebiyatı bırakmadık” ifadelerini kullandı.