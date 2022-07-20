Andırın’da iş makinesinin altında kalan işçi öldü 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Boğazören Mahallesinde yol yapım çalışmalarında görevli 25 yaşındaki işçi, parke taşıdığı forklift makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı. Durumu fark eden ve yardıma koşan vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından iş makinesinin altından çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.