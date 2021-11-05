Andırın’da Kamyonet tarlaya uçtu!

Edinilen bilgiye göre, Hacı K. (62 ) yönetimindeki 81 EK 865 plakalı kamyonet ile Andırın’dan Çokak Mahallesi istikametine seyir halindeyken Akifiye Mahallesi’nde yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada kamyonetin çarptığı at telef olurken, sürücüsü Hacı K. ile yanında bulunan Hatice K. yaralandı. Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.