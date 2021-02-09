Andırın’da Mahalle yolları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Andırın İlçesine bağlı Tatarlı ve Kabaklı Mahalle yollarında parke çalışması gerçekleştiriyor. Tatarlı Mahallesinde yapımı tamamlanan 3 bin metrekarelik çalışmanın ardından, Kabaklar Mahallesi yollarında ise 3 bin 500 metrekarelik parke uygulamasına başlandı.

Büyükşehir’in Desteği Hep Yanımızda

Yapılan çalışmalara ilişkin Kabaklar Mahalle Muhtarı Mahmut Evlice, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’mizin desteğini daima hissediyoruz. Mahallemize bağlı ulaşımın zor olduğu yollarımızda sağolsun Belediye ekiplerimiz süratle yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına Büyükşehir’imize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.