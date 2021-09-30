Andırın’da tarihi eser operasyonu
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2021, 10:38
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Ö.B’nin (34) elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığının bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ilçeye bağlı Torun Mahallesinde bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen (27) adet sikke, (2) adet yüzük ve (1) adet obje olmak üzere toplam (30) adet tarihi eser ele geçirdi.
Tarihi eserlere el koyan ekipler, Ö.B. hakkında yasal işlem başlattı.
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