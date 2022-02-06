Andırın’da Uğur Işılak Konseri!
Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında 7 Şubat Pazartesi günü (yarın) Andırın’da Uğur Işılak konseri ve halk oyunları gösterileri düzenlenecek.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 16:07 06.02.2022, 16:13
Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Konserden halk gösterilerine, söyleşiden spor müsabakalarına kadar pek çok alanda gerçekleştirilen etkinliklerle kurtuluşun 102. yıl dönümü kutlanmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında 7 Şubat Pazartesi günü (yarın) Andırın ilçesinde halk oyunları gösterileri ve konser düzenlenecek. Saat 14.15’te KKTC Halk Oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sergilenecek. Halk oyunları gösterilerinin ardından saat 14.30’da ise sevilen sanatçı Uğur Işılak sahne alacak. Andırın’da gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
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