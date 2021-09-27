Andırın’ın çehresi güzelleşiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yeşil alanlara yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, bir süre önce Andırın ilçesinde hayata geçirilen “Millet Bahçesi” projesi devam ediyor. Toplamda 50 bin metrekare alan üzerine konumlandırılan rekreasyon alanında yer alacak kafeterya ve çok amaçlı tesis inşasında son aşamaya gelindi. Minareli Asma Köprü mevkiinde bulunan Millet Bahçesi, kafeteryanın yanı sıra spor sahaları, yürüyüş yolları, oyun grupları, kent mobilyaları ve açık otoparkıyla ilçenin gözde mesire alanlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Şehit Ahmet Bıçakçı Parkı’na Bakım

İlçede çalışma gerçekleştirilen bir diğer nokta ise Şehit Ahmet Bıçakçı Parkı oldu. Andırın - Göksun Çevre Yolu bitişiğinde yer alan 9 bin metrekarelik tesiste, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Kent mobilyaları ve oyun grupları yenilenen parkta ayrıca yeşil alanlarda da çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi.