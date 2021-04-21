Andırın’ın doğal güzelliği Savrun Çayı!

Özellikle de Nisan ve Mayıs aylarında Savrun Vadisi’nin batısında yer alan ve yaklaşık 2000 metre civarında yüksekliğe sahip olan dağın zirveye yakın bölümlerinden fışkıran şelaleler adeta cazibe merkezi oluyor.

İlçe de karların erimesiyle ortaya çıkan bu şelaleler değişik türdeki ağaçlara ev sahipliği yapan bu dağlarda kayalardan süzülerek Savrun Çayı’na karışıyorlar.

Bölgenin turizme kazandırılması için ziyaretler gerçekleştiren Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan açıklamalarda bulundu.