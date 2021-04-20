Andırın’ın doğal güzelliği şelaleli mağara!

1800 metre yüksekte yer alan mağarada bulunan şelale yaklaşık 2 metre düşüm ile bir havuza akmakta ve yine mağara içinde batarak bulunduğu dağın eteklerinden gün yüzüne çıkmaktadır.

Tüm bu güzellikleri görmek için ise zirveye tırmanarak mağaraya girmek gerekiyor.

Saklı Cennet denilecek bu güzellik macera ve doğaseverleri bekliyor.

Bölgenin turizme kazandırılması için ziyaretler gerçekleştiren Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, şelaleli mağarayla ilgili de bir hikâye anlattı.

Haber: Murat Baltacı