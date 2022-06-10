Andırınlı Âşık Kul Halil’i Anma Etkinliği Gerçekleştirilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 12 Haziran Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Andırınlı Âşık Kul Halil’i Anma Programı’ gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te başlayacak anma programında sanatçılar Âşık Feymani, Osman Çolakça, Osman Akçay, Sadık Suna, Sevgi Topal, Yunus Çaylı, Hatice Gökçeli, Furkan Pehlivan, Selim Yiğit ve Murtaza Kocaboğa, Andırınlı Âşık Kul Halil’in eserlerini ve sevilen türküleri Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Şiir dinletileri, bozlak türküleri ve müzikseverlerin gönüllerine dokunacak birçok eserin seslendirileceği anma programına tüm vatandaşlar davet edildi.