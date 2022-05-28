ANG Almıla ilaçlama ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Ang Almıla İlaçlama Ekipleri Kamu, Kurum Ve Kuruluş Binaları, Halk Otobüsleri, Duraklar, Taksi Durakları, Servis Araçları, Otogar Ve Yolcu Otobüslerini Düzenli Olarak Dezenfekte Ve İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor.

Ang Almıla İlaçlama Yaz Aylarının Gelmesiyle Çoğalan Haşerelere Karşı Aksu Tv Hizmet Binasını Da Düzenli Şekilde Dezenfekte Ediyor.

Başta Stüdyo Olmak Üzere Koridorlar, Yemekhane, Reji, Haber Dairesi, Ve Daha Bir Çok Alan Ang Almıla İlaçlama Tarafında Güvenilir, Hijyen Ve Hassasiyetle İlaçlandı.