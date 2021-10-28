ANG Almıla ilaçlama koronavirüs tedbirlerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Gün geçtikçe koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle Aksu TV yönetimi tedbirleri elden bırakmayarak hizmet binasını tepeden tırnağa dezenfekte yaptırıyor.

Başta stüdyo olmak üzere koridorlar, yemekhane, reji, haber dairesi, ve daha bir çok alan Ang Almıla ilaçlama tarafında güvenilir, hijyen ve hassasiyetle ilaçlandı.

ANG ALMILA İlaçlama Müdür Yardımcısı Nursel Çobanyıldız Aksu Tv mikrofonlarına çalışmalar hakkında bigi vererek şunları söyledi.