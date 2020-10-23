ANG Almıla ilaçlama koronavirüs tedbirlerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
ANG Almıla ilaçlama koronavirüs tedbirlerinde Aksu TV hizmet binasını düzenli şekilde dezenfekte ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2020, 16:55 23.10.2020, 19:42
Gün geçtikçe koronavirüs vakalarında yaşanan artmalar nedeniyle Aksu TV yönetimi tedbirleri elden bırakmayarak hizmet binasını tepeden tırnağa dezenfekte yaptırıyor.
Başta Stüdyo olmak üzere koridorlar, yemekhane, reji, haber dairesi, ve daha bir çok alan Ang Almıla ilaçlama tarafında güvenilir, hijyen ve hassasiyetle ilaçlandı.
Kentimizde ise ilaçlama şirketlerinin önde gelen isimleri arasında olan ANG ALMILA ilaçlama, kamu, kurum ve kuruluş binaları, halk otobüsleri, duraklar, taksi durakları, servis araçları, otogar ve yolcu otobüslerine de dezenfeksiyon işlemleri yapıyor.
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