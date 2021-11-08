ANG Almıla ilaçlama yeni yerinde hizmet verme başladı!

ANG Almıla İlaç ve ilaçlama, 2009 yılında kahramanmaraş’ta kurularak, halk sağlığı ilaçları ve ilaçlama hizmetleri, park peyzaj, dezenfektan ürünleri ve zirai ürünleri bayiliği çalışmalarını aktif olarak yürütmekte.



