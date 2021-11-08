ANG Almıla ilaçlama yeni yerinde hizmet verme başladı!
Hürriyet mahallesi Şeyh Edipali bulvarın üzerinde yeni konseptiyle hizmet vermeye başlayan ANG Almıla İlaç ve ilaçlama tecrübeli kadrosuyla Kahramanmaraş ve ilçelerine cevap vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 16:42 08.11.2021, 18:39
ANG Almıla İlaç ve ilaçlama, 2009 yılında kahramanmaraş’ta kurularak, halk sağlığı ilaçları ve ilaçlama hizmetleri, park peyzaj, dezenfektan ürünleri ve zirai ürünleri bayiliği çalışmalarını aktif olarak yürütmekte.
Namaz Vakti 08 Kasım 2021
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