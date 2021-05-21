Anıl Türkiye’nin Gururu Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübünden yetişen milliler başarıyla göğüsleri kabartmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde U23 Avrupa Güreş Şampiyonasına ay yıldızlı formayla katılarak müsabakalarda kıyasıya rekabet eden Anıl Kılıçsallayan, finalde Rus uyruklu rakibini “tuş” ederek altın madalya almaya hak kazandı. Müsabaka sonrası yurda dönen genç sporcuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kılıçsallayan ailesi karşıladı. Karşılama sonrası sporcu ekibini ve aileyi makamında ağırlayan Başkan Güngör; “Kıymetli Anıl başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Onu yetiştiren kıymetli anne ve babaya teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Kulübü antrenörlerini de hassaten bu peş peşe başarılardaki emeklerinden dolayı kutluyorum” dedi.

Evine Hoş Geldin Şampiyon

Sporcuların başarılarıyla 19 Mayıs’ta bayram sevinci yaşattığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hamdolsun bu hafta sporcularımız birçok madalya alarak bizlere bayram sevinci yaşattı. Güreş tabii bizim geleneksel sporumuz. Şehrimizde de bu spor dalında ciddi bir birikim var. Bu alanda altın madalya almış olmamız da bunu ispatlar nitelikte. Ben yeniden Anıl’ı kutluyorum, daha nice başarılarını beklediğimi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Bana Moral Verdi

Genç sporcu Anıl Kılıçsallayan ise yaptığı açıklamada, “Kıymetli Hayrettin Güngör Başkanım tüm süreçte beni arayarak ekibimize ve bana ciddi moral ve motivasyon sağladı. Bugünkü karşılamadan da çok duygulandım. Ailem de çok heyecanlıydı, final heyecanını ben de yaşadım. Ama hamdolsun Kahramanmaraş’a, madalyalı şehrime bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediyemize, bilhassa Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” dedi.