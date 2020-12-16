Anıloluk Mahallesinin içme suyu sorunu giderildi
Kahramanmaraş'ta kaliteli ve kesintisiz içme suyu misyonuyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) daha önce içme suyu sorunu yaşayan Andırın İlçesi Anıloluk Mahallesinde yapılan sondaj çalışması neticesinde mahallenin içme suyu sorununu giderdiğini bildirdi
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2020, 14:47
Daha önce cazibe ile verilen su mahalle sakinlerinin ihtiyacını gidermede sorun teşkil ediyordu. KASKİ ekiplerinin özverili sondaj çalışmalarının ardından 128 metre derinlikte saniyede 10 litre debi ile çıkan suya ulaşıldı. İçme suyu sorunu ortadan kalkan Anıloluk Mahallesi Muhtarı Musa Çömez yapılan projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve KASKİ ekiplerine teşekkürlerini iletti.
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