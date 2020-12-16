Anıloluk Mahallesinin içme suyu sorunu giderildi

Daha önce cazibe ile verilen su mahalle sakinlerinin ihtiyacını gidermede sorun teşkil ediyordu. KASKİ ekiplerinin özverili sondaj çalışmalarının ardından 128 metre derinlikte saniyede 10 litre debi ile çıkan suya ulaşıldı. İçme suyu sorunu ortadan kalkan Anıloluk Mahallesi Muhtarı Musa Çömez yapılan projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve KASKİ ekiplerine teşekkürlerini iletti. ​