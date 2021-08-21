Ankas Asansör ve Mühendislik vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Ankas Asansör ve Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Necati Karapınar, öncülüğünde muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara ve çevre esnafına aşure ikramında bulundu.



Muharrem ayının önemi nedeniyle böyle bir programı hayata geçirdiğini ifade eden Necati Karapınar, Ankas Asansör Ve Mühendislik olarak hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hem de onlara aşure ikramında bulunduk dedi.





